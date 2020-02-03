Джонс: уверен, что останусь на вершине спорта через 10 лет

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс уверен, что через 10 лет он останется на вершине спорта.
«В глубине души я уверен, что через 10 лет я буду на тех же позициях, что и сейчас. Мне бы очень хотелось посмотреть на себя через 10 лет. Я уверен, что останусь на вершине спорта. У меня всегда было ощущение, что мне суждено стать величайшим во все времена. Уверен, что после долгих лет тяжёлой работы мы смогли достичь этого», — приводит слова Джона Джонса BJPenn.
Свой следующий бой Джон Джонс проведёт против Доминика Рейеса на турнире UFC 247 8 февраля. В 2019 году Джон Джонс дважды провёл защиту титула в полутяжёлом весе. В марте он единогласным решением судей победил Энтони Смита, а уже в июле раздельным решением одержал победу в противостоянии с Тиаго Сантосом.
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