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Джонс: уверен, что останусь на вершине спорта через 10 лет

Джонс: уверен, что останусь на вершине спорта через 10 лет
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс уверен, что через 10 лет он останется на вершине спорта.

«В глубине души я уверен, что через 10 лет я буду на тех же позициях, что и сейчас. Мне бы очень хотелось посмотреть на себя через 10 лет. Я уверен, что останусь на вершине спорта. У меня всегда было ощущение, что мне суждено стать величайшим во все времена. Уверен, что после долгих лет тяжёлой работы мы смогли достичь этого», — приводит слова Джона Джонса BJPenn.

Свой следующий бой Джон Джонс проведёт против Доминика Рейеса на турнире UFC 247 8 февраля. В 2019 году Джон Джонс дважды провёл защиту титула в полутяжёлом весе. В марте он единогласным решением судей победил Энтони Смита, а уже в июле раздельным решением одержал победу в противостоянии с Тиаго Сантосом.

Великого чемпиона Джонса не били 12 лет. Его хейтеры ждут чуда от Рейеса. UFC 247: LIVE
На этот раз скандальному Джону Джонсу подобрали реально опасного и большого соперника. Доминик Рейес попробует свергнуть короля 9 февраля.
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