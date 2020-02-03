Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

«Рен ТВ» покажет матч-реванш Уайлдер — Фьюри

«Рен ТВ» покажет матч-реванш Уайлдер — Фьюри
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Телеканал «Рен-ТВ» ранним утром 23 февраля мск в прямом эфире покажет бой боксёров-тяжеловесов Деонтея Уайлдера, действующего чемпиона мира по версии WBC, и Тайсона Фьюри, бывшего обладателя поясов. Спортсмены поборются за звание чемпиона мира в своей весовой категории.

«Рен ТВ» станет единственным федеральным каналом в России, который покажет этот бой бесплатно и в прямом эфире.

Первый поединок с участием Уайлдера и Фьюри прошёл в декабре 2018 года. В том бою судьи зафиксировали ничейный результат, и Уайлдер защитил титул WBC, завоёванный ещё в 2015 году.

34-летний американец Уайлдер 42 раза добивался успеха на ринге, в том числе 41 раз отправлял соперников в нокаут. 31-летний британец Фьюри одержал в карьере 29 побед, 20 из них — нокаутом.

Уайлдер и Фьюри провели дуэль взглядов. Видео
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020