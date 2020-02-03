«Рен ТВ» покажет матч-реванш Уайлдер — Фьюри
Телеканал «Рен-ТВ» ранним утром 23 февраля мск в прямом эфире покажет бой боксёров-тяжеловесов Деонтея Уайлдера, действующего чемпиона мира по версии WBC, и Тайсона Фьюри, бывшего обладателя поясов. Спортсмены поборются за звание чемпиона мира в своей весовой категории.
«Рен ТВ» станет единственным федеральным каналом в России, который покажет этот бой бесплатно и в прямом эфире.
Первый поединок с участием Уайлдера и Фьюри прошёл в декабре 2018 года. В том бою судьи зафиксировали ничейный результат, и Уайлдер защитил титул WBC, завоёванный ещё в 2015 году.
34-летний американец Уайлдер 42 раза добивался успеха на ринге, в том числе 41 раз отправлял соперников в нокаут. 31-летний британец Фьюри одержал в карьере 29 побед, 20 из них — нокаутом.
Уайлдер и Фьюри провели дуэль взглядов. Видео
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