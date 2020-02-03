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«Раскидался после спаррингов». Хабиб показал работу в стойке. Видео

«Раскидался после спаррингов». Хабиб показал работу в стойке. Видео
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгком весе, опубликовал в своём «инстаграме» видео, на котором можно посмотреть, как он тренирует применение боксёрских навыков. В настоящее время 31-летний россиянин готовится к поединку с 35-летним американцем Тони Фергюсоном. Бой состоится на турнире UFC 249 в Бруклине 18 апреля.

«Раскидался после спаррингов, шаг за шагом движемся к цели. Стабильность сильнее всех остальных качеств», — подписал Нурмагомедов видео.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

На счету Нурмагомедова 28 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед. У Фергюсона 25 побед в 28 поединках в MMA.

Стали известны цены на билеты на бой Нурмагомедов — Фергюсон
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