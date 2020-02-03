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Ф. Емельяненко указал Нурмагомедову на слабые стороны

Ф. Емельяненко указал Нурмагомедову на слабые стороны
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко дал совет соотечественнику Хабибу Нурмагомедову, действующему чемпиону UFC в лёгкой весовой категории. По мнению Емельяненко, Нурмагомедову нужно поработать над ударной техникой рук и ног.

«Хабиб нашёл свой конек, он выигрывает своими сильными сторонами. Крут, потому что он чемпион UFC и отлично использует свои преимущества. В этих аспектах он на голову выше своих оппонентов.

Но Хабибу, конечно, нужно восполнять недостающие моменты в технике, в которых есть пробелы. Например, это ударная техника рук и ног. А так он всё делает правильно. И у него есть время для того, чтобы освоить эти техники и быть ещё выше и лучше», — приводит слова Емельяненко ТАСС.

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