Ф. Емельяненко указал Нурмагомедову на слабые стороны

Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко дал совет соотечественнику Хабибу Нурмагомедову, действующему чемпиону UFC в лёгкой весовой категории. По мнению Емельяненко, Нурмагомедову нужно поработать над ударной техникой рук и ног.

«Хабиб нашёл свой конек, он выигрывает своими сильными сторонами. Крут, потому что он чемпион UFC и отлично использует свои преимущества. В этих аспектах он на голову выше своих оппонентов.

Но Хабибу, конечно, нужно восполнять недостающие моменты в технике, в которых есть пробелы. Например, это ударная техника рук и ног. А так он всё делает правильно. И у него есть время для того, чтобы освоить эти техники и быть ещё выше и лучше», — приводит слова Емельяненко ТАСС.