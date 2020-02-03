Минаков назвал Фергюсона самым опасным соперником для Нурмагомедова

Экс-чемпион Bellator в тяжёлой весовой категории россиянин Виталий Минаков рассказал об ожиданиях от поединка действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона. Бойцы сразятся на турнире UFC 249 в Бруклине 18 апреля.

«Фергюсон — единственный человек из топов, с кем Хабиб ещё не дрался. Не рискнул бы давать прогнозы на этот поединок. В битве Конора (Макгрегора. — Прим. «Чемпионата») с россиянином было понятно, за счёт чего каждый может победить. Здесь же сложно вообще предсказать ход поединка. На мой взгляд, Фергюсон — потенциально самый опасный соперник для Хабиба. Не знаю, как в итоге сложится бой, но Тони и в борьбе неплох, и в стойке умеет себя проявить. Универсальный боец.

Даже если они весь поединок проведут в партере без особых действий, всё равно будет зрелищный бой. На мой взгляд, это как раз тот случай, когда процесс не так важен. Главное, кто в итоге победит.

Если выиграет Хабиб, я бы настаивал на реванше с Конором. Мне было бы очень интересно понаблюдать за их новой встречей. Уверен на 99 процентов, что Конор отнесётся к бою совершенно по-иному. Закроется в зале, и мы увидим его только в клетке. Сложно сказать, каким будет результат в таком случае.

Если победит Тони, всё запутается. Не думаю, что Хабиб уйдёт на покой. Может быть, снова зажжётся звезда Макгрегора. Тони в этом случае станет недосягаемой величиной в ММА», — цитирует бойца «Матч ТВ».