Минаков назвал Фергюсона самым опасным соперником для Нурмагомедова

Экс-чемпион Bellator в тяжёлой весовой категории россиянин Виталий Минаков рассказал об ожиданиях от поединка действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона. Бойцы сразятся на турнире UFC 249 в Бруклине 18 апреля.
«Фергюсон — единственный человек из топов, с кем Хабиб ещё не дрался. Не рискнул бы давать прогнозы на этот поединок. В битве Конора (Макгрегора. — Прим. «Чемпионата») с россиянином было понятно, за счёт чего каждый может победить. Здесь же сложно вообще предсказать ход поединка. На мой взгляд, Фергюсон — потенциально самый опасный соперник для Хабиба. Не знаю, как в итоге сложится бой, но Тони и в борьбе неплох, и в стойке умеет себя проявить. Универсальный боец.
Даже если они весь поединок проведут в партере без особых действий, всё равно будет зрелищный бой. На мой взгляд, это как раз тот случай, когда процесс не так важен. Главное, кто в итоге победит.
Если выиграет Хабиб, я бы настаивал на реванше с Конором. Мне было бы очень интересно понаблюдать за их новой встречей. Уверен на 99 процентов, что Конор отнесётся к бою совершенно по-иному. Закроется в зале, и мы увидим его только в клетке. Сложно сказать, каким будет результат в таком случае.
Если победит Тони, всё запутается. Не думаю, что Хабиб уйдёт на покой. Может быть, снова зажжётся звезда Макгрегора. Тони в этом случае станет недосягаемой величиной в ММА», — цитирует бойца «Матч ТВ».
- 3 февраля 2020
-
11:06
-
10:31
-
10:00
-
09:42
-
09:23
-
00:58
- 2 февраля 2020
-
23:58
-
23:45
-
21:55
-
21:04
-
19:46
-
18:32
-
18:11
-
16:56
-
16:47
-
15:21
-
14:30
-
13:32
-
12:33
-
11:25
-
10:09
-
09:55
-
09:28
-
02:37
-
00:27
- 1 февраля 2020
-
23:31
-
22:47
-
21:45
-
20:58
-
19:43
-
18:53
-
17:33
-
16:56
-
16:06
-
14:25