Рейес: победа над Джонсом стала бы вишенкой на торте

Американский боец смешанных единоборств Доминик Рейес поделился ожиданиями в преддверии поединка с соотечественником Джоном Джонсом, действующим чемпионом UFC в полутяжёлой весовой категории. Напомним, бой Джонс — Рейес станет главным событием турнира UFC 247, который в ближайшие выходные пройдёт в Хьюстоне.
«Если я выиграю титул, то навсегда останусь в книгах рекордов. Побить Джонса – это как вишенка на торте. Это заявка на статус легенды. Выиграть пояс – для меня это всё», — приводит слова Рейеса MMAJunkie.
На счету 30-летнего Рейеса 12 побед (в том числе семь нокаутом) в 12 поединках в смешанных единоборствах. У 32-летнего Джонса 25 побед и одно поражение в 27 боях в MMA — один поединок признали несостоявшимся.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Джонс — Рейес.
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