Пётр Ян ответил на обвинения в употреблении допинга

Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян, выступающий в UFC в легчайшем весе, заявил, что никогда не принимал допинг. Соперники бойца не раз обвиняли его в употреблении запрещённых веществ, когда он выступал в России.
«Да, было такое, но возьмём мою дуэль с Магомедом Магомедовым в ACB. После первого боя были вопросы, мол, как так, продержался пять раундов. Но во втором точно так же дышал пять раундов, просто был рационален, более экономичен в своих действиях. Знал, что нужно дать визави поработать. Если бы ACB что-то нашли у меня, об этом было бы известно», — приводит слова Яна «RT на русском».
Боец добавил, что его регулярно проверяет Американское антидопинговое агентство (USADA).
«За полтора года проверили около 10 раз. Получается, практически каждый месяц. Я думаю, что, если бы что-то нашли, меня бы здесь не было.
Я мог быть в Омске, Екатеринбурге, Таиланде, США — ко мне прилетали неоднократно. И до, и после поединка, и в период акклиматизации», — сказал он.
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