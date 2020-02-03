«Уайт разговаривал с нами через губу». Ф. Емельяненко — о том, почему не перешёл в UFC

Российский боец смешанного стиля ММА Фёдор Емельяненко не подписал контракт с UFC из-за поведения президента организации Дэны Уайта. Боец мог подписать соглашение с промоушеном в 2012 году, о чём велись переговоры.

«У нас было несколько встреч, мы вели переговоры. Если бы Дэна Уайт хотел, чтобы этот бой состоялся, то он бы состоялся. Ничего из ряда вон выходящего я не просил, а Дэна Уайт разговаривал тогда с нами, можно сказать, через губу. Он разговаривал настолько вызывающе и дерзко, что мы так и не договорились.

Если бы он более человечно подходил к бойцам, этот бой состоялся бы. А может быть, боёв было бы и несколько.

Я живу не какими-то надеждами, а тем, что есть. У меня были замечательные бои в то время, до этого и после. Не случилось этого — ничего страшного», — приводит слова бойца ТАСС.

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