«Уайт разговаривал с нами через губу». Ф. Емельяненко — о том, почему не перешёл в UFC

Российский боец смешанного стиля ММА Фёдор Емельяненко не подписал контракт с UFC из-за поведения президента организации Дэны Уайта. Боец мог подписать соглашение с промоушеном в 2012 году, о чём велись переговоры.
«У нас было несколько встреч, мы вели переговоры. Если бы Дэна Уайт хотел, чтобы этот бой состоялся, то он бы состоялся. Ничего из ряда вон выходящего я не просил, а Дэна Уайт разговаривал тогда с нами, можно сказать, через губу. Он разговаривал настолько вызывающе и дерзко, что мы так и не договорились.
Если бы он более человечно подходил к бойцам, этот бой состоялся бы. А может быть, боёв было бы и несколько.
Я живу не какими-то надеждами, а тем, что есть. У меня были замечательные бои в то время, до этого и после. Не случилось этого — ничего страшного», — приводит слова бойца ТАСС.
- 3 февраля 2020
-
16:00
-
15:00
-
14:27
-
14:12
-
14:05
-
13:29
-
13:02
-
12:05
-
11:06
-
10:31
-
10:00
-
09:42
-
09:23
-
00:58
- 2 февраля 2020
-
23:58
-
23:45
-
21:55
-
21:04
-
19:46
-
18:32
-
18:11
-
16:56
-
16:47
-
15:21
-
14:30
-
13:32
-
12:33
-
11:25
-
10:09
-
09:55
-
09:28
-
02:37
-
00:27
- 1 февраля 2020
-
23:31
-
22:47