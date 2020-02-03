Боксёру Кушиташвили, у которого нашли кокаин, пока не предъявили обвинение

Двукратному чемпиону России по боксу Георгию Кушиташвили ещё не предъявлено обвинение, он находится в статусе подозреваемого по статьям о хранении наркотиков и нападении на сотрудника Росгвардии. Об этом рассказал адвокат Александр Дегтерев.
«В настоящее время обвинение ему не предъявлено, он находится в статусе подозреваемого по двум статьям: 318 УК РФ и 228 УК РФ. Сейчас я поеду к следователю для проведения следственных действий», — цитирует адвоката ТАСС.
В военном суде уточнили, что материалы об избрании меры пресечения поступили в суд и будут рассмотрены сегодня после 14:00 мск.
Кушиташвили и другой боксёр Овик Оганнисян были задержаны ночью 2 февраля на Фрунзенской набережной сотрудниками Росгвардии по подозрению в хранении наркотиков. При задержании Кушиташвили ударил одного из сотрудников. В Росгвардии сообщили, что пострадавшему сотруднику оказана медицинская помощь, угрозы для его жизни нет. По данным источника в правоохранительных органах, Оганнисян проходит по делу в качестве свидетеля.
Сотрудники правоохранительных органов изъяли при обыске у Кушиташвили 0,5 грамма кокаина, что квалифицируется как значительный размер.
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