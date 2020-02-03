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Кушиташвили, у которого нашли кокаин, дал первое интервью в суде

Кушиташвили, у которого нашли кокаин, дал первое интервью в суде
Бокс/ММА / Любительский бокс 0

Двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, проходящего по делу о нападении на сотрудника Росгвардии, привели в 235-й гарнизонный военный суд, чтобы избрать меру пресечения. Спортсмен запасся едой, а в ожидании процесса пообщался с журналистами, сообщает «Московский комсомолец».

Боксёр, у которого при обыске нашли 0,5 г кокаина, заявил, что никогда не употреблял наркотики, и ответил на вопрос, готов ли он пройти допинг-тест.

«Да я каждый день их прохожу», — сказал он.

При этом он отказался раскрыть подробности инцидента, из-за которого оказался в суде.

«Это не ваше дело, и не вам решать», — заявил Кушиташвили.

Напомним, Следственный комитет потребовал арестовать боксёра по обвинению в нападении на сотрудника Росгвардии.

СК потребовал арестовать Кушиташвили, который напал на сотрудника Росгвардии
Адвокат: Кушиташвили утверждает, что не бил бойца Росгвардии и не причастен к наркотикам
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