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Кушиташвили грозит до 10 лет колонии

Кушиташвили грозит до 10 лет колонии
Бокс/ММА / Любительский бокс 0

Следствие вменяет двукратному чемпиону России по боксу Георгию Кушиташвили тяжкое преступление, ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает ТАСС.

«Кушиташвили вменяется ч. 1 ст. 228 УК РФ и ч. 2 ст. 318 УК РФ (»Применение насилия, опасного для жизни или здоровья"). Вторая статья является тяжкой, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Прошу избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 1 апреля", — сказала следователь в ходе заседания в гарнизонном военном суде, где рассматривается вопрос об избрании меры пресечения.

Как заявил следователь, пострадавший сотрудник Росгвардии — водитель, получил два удара по лицу, в результате чего у него был сломан нос со смещением.

Прокуратура согласилась с позицией следствия.

«Осознавая правовые последствия, полагаем, что он сможет скрыться от следствия и суда», — пояснил прокурор.

Защита боксёра приобщила характеристики с места работы, копии дипломов и наград и просила избрать ему домашний арест.

Сам Кушиташвили также просил суд не заключать его под стражу и отрицал употребление наркотиков.

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