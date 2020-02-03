Кушиташвили грозит до 10 лет колонии

Следствие вменяет двукратному чемпиону России по боксу Георгию Кушиташвили тяжкое преступление, ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает ТАСС.



«Кушиташвили вменяется ч. 1 ст. 228 УК РФ и ч. 2 ст. 318 УК РФ (»Применение насилия, опасного для жизни или здоровья"). Вторая статья является тяжкой, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Прошу избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 1 апреля", — сказала следователь в ходе заседания в гарнизонном военном суде, где рассматривается вопрос об избрании меры пресечения.



Как заявил следователь, пострадавший сотрудник Росгвардии — водитель, получил два удара по лицу, в результате чего у него был сломан нос со смещением.



Прокуратура согласилась с позицией следствия.



«Осознавая правовые последствия, полагаем, что он сможет скрыться от следствия и суда», — пояснил прокурор.



Защита боксёра приобщила характеристики с места работы, копии дипломов и наград и просила избрать ему домашний арест.



Сам Кушиташвили также просил суд не заключать его под стражу и отрицал употребление наркотиков.

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