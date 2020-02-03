«$ 100 млн? Чтобы я этого придурка ещё раз побил?» Хабиб — о реванше с Макгрегором

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгком весе, рассказал, что думает по поводу возможности проведения матча-реванша с ирландцем Конором Макгрегором, бывшим чемпионом организации в двух весовых категориях. Напомним, в октябре 2018 года Нурмагомедов победил Макгрегора, успешно применив болевой приём в четвёртом раунде.
Ранее менеджер Хабиба Али Абдель-Азиз рассказал, что есть люди, готовые дать бойцу $ 100 млн за реванш с Макгрегором.
«Мне неинтересен реванш с Макгрегором. $ 100 млн? Есть многие виды спорта, куда можно вложить такие деньги. А мне зачем $ 100 млн за то, чтобы я этого придурка ещё раз побил?» — приводит слова Хабиба Sport24.
Напомним, 18 апреля Нурмагомедов сразится с Тони Фергюсоном на турнире UFC 249 в Бруклине.
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