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Чемпион России по боксу Кушиташвили арестован на два месяца

Чемпион России по боксу Кушиташвили арестован на два месяца
Бокс/ММА / Любительский бокс 0

235-й гарнизонный военный суд избрал меру пресечения для двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили. Спортсмена арестовали на два месяца, сообщает телеграм-канал Mash. Спортсмен проходит по делу о нападении на сотрудника Росгвардии.

Напомним, Кушиташвили и другой боксёр, Овик Оганнисян, были задержаны ночью 2 февраля на Фрунзенской набережной сотрудниками Росгвардии по подозрению в хранении наркотиков. При задержании Кушиташвили ударил одного из сотрудников. В Росгвардии сообщили, что пострадавшему сотруднику оказана медицинская помощь, угрозы для его жизни нет. Оганнисян проходит по делу в качестве свидетеля.

Сам Георгий Кушиташвили попросил избрать в качестве меры пресечения домашний арест.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

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