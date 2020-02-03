Чемпион России по боксу Кушиташвили арестован на два месяца

235-й гарнизонный военный суд избрал меру пресечения для двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили. Спортсмена арестовали на два месяца, сообщает телеграм-канал Mash. Спортсмен проходит по делу о нападении на сотрудника Росгвардии.
Напомним, Кушиташвили и другой боксёр, Овик Оганнисян, были задержаны ночью 2 февраля на Фрунзенской набережной сотрудниками Росгвардии по подозрению в хранении наркотиков. При задержании Кушиташвили ударил одного из сотрудников. В Росгвардии сообщили, что пострадавшему сотруднику оказана медицинская помощь, угрозы для его жизни нет. Оганнисян проходит по делу в качестве свидетеля.
Сам Георгий Кушиташвили попросил избрать в качестве меры пресечения домашний арест.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
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