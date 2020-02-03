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Нурмагомедов не исключил, что займётся политикой после окончания карьеры

Нурмагомедов не исключил, что займётся политикой после окончания карьеры
Бокс/ММА / UFC 0

Российский чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов не исключил, что по окончании карьеры может уйти в политику.

«Заняться политикой после завершения карьеры? Не знаю. А вам как Хабиб-политик?

Я бы предпочёл более спокойную жизнь. Я сейчас постоянно тренируюсь, постоянно в зоне внимания. Хочу посвятить себя семье, а с политикой на это времени не будет. Но мы подумаем», — приводит слова Хабиба Нурмагомедова Sport24.

Последний поединок 31-летний Нурмагомедов провёл в сентябре 2019 года. Хабиб победил американского бойца Дастина Порье, применив удушающий приём в третьем раунде, и защитил чемпионство UFC в лёгком весе. Следующим его соперником станет американец Тони Фергюсон. Бойцы сразятся в Нью-Йорке 18 апреля.

Нурмагомедов дебютировал в смешанных единоборствах в 2008 году, а первый поединок в UFC провёл в 2012 году. Всего на его счету 28 побед в 28 боях в MMA, в том числе 12 побед в 12 поединках в UFC.

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