Нурмагомедов не исключил, что займётся политикой после окончания карьеры

Российский чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов не исключил, что по окончании карьеры может уйти в политику.
«Заняться политикой после завершения карьеры? Не знаю. А вам как Хабиб-политик?
Я бы предпочёл более спокойную жизнь. Я сейчас постоянно тренируюсь, постоянно в зоне внимания. Хочу посвятить себя семье, а с политикой на это времени не будет. Но мы подумаем», — приводит слова Хабиба Нурмагомедова Sport24.
Последний поединок 31-летний Нурмагомедов провёл в сентябре 2019 года. Хабиб победил американского бойца Дастина Порье, применив удушающий приём в третьем раунде, и защитил чемпионство UFC в лёгком весе. Следующим его соперником станет американец Тони Фергюсон. Бойцы сразятся в Нью-Йорке 18 апреля.
Нурмагомедов дебютировал в смешанных единоборствах в 2008 году, а первый поединок в UFC провёл в 2012 году. Всего на его счету 28 побед в 28 боях в MMA, в том числе 12 побед в 12 поединках в UFC.
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