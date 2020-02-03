Кушиташвили исключён из состава сборной России по боксу

Двукратный чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили, проходящий по делу о нападении на сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков, исключён из состава сборной России по боксу. Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.



«Кушиташвили исключен из сборной России. Он уже не будет участвовать в мероприятиях сборной», — приводит слова Умара Кремлёва ТАСС.



Напомним, Кушиташвили и другой боксёр, Овик Оганнисян, были задержаны ночью 2 февраля на Фрунзенской набережной сотрудниками Росгвардии по подозрению в хранении наркотиков. При задержании Кушиташвили ударил одного из сотрудников. В Росгвардии сообщили, что пострадавшему сотруднику оказана медицинская помощь, угрозы для его жизни нет. Оганнисян проходит по делу в качестве свидетеля.



Ранее стало известно, что суд арестовал Кушиташвили на два месяца.

Чемпион России по боксу Кушиташвили арестован на два месяца