Хабиб: люди хотят не реванша, а продолжения «банкета», что был после боя с Конором

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгком весе, поделился мыслями о реванше с Конором Макгрегором.



«У меня бой 18 апреля, очень хороший, серьёзный бой. Последние полтора месяца я стабильно тренируюсь утром и вечером. Я набрал довольно хорошую форму. Для той формы, которая должна быть за 70 дней до боя, я себя очень хорошо чувствую. Что будет после боя, никто не знает. Я пока об этом не думаю и не заморачиваюсь. Удивительно, что люди спрашивают о реванше. Думаю, люди просто хотят продолжения того «банкета», что был после боя, вот и всё.



Все видели, что было внутри октагона. Я контролировал весь ход поединка. Всё, что хотел, делал с ним. Он ещё и сдался. О каком реванше можно говорить? Речь идёт о продолжении банкета и заработке денег. Вопрос в том, интересно ли мне это. Мне это неинтересно. Сейчас я сосредоточен на Тони Фергюсоне», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции после турнира «Каспий 2020».