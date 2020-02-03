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Тренер Кушиташвили: жалко парня, его судьба может сломаться

Тренер Кушиташвили: жалко парня, его судьба может сломаться
Бокс/ММА / Любительский бокс 0

Сергей Смирнов, личный тренер двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, проходящего по делу о нападении на сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков, прокомментировал ситуацию вокруг своего подопечного.

«Ужас, жалко парня, его судьба может сломаться. Уверен, что он ни в чём не виновен. Когда его вели в наручниках, он мне сказал, что никого не бил, что никого не трогал. Адвокаты работают, хорошо, если его невиновность будет доказана. Ничего хорошего не будет от тюрьмы, она не помогает людям», — приводит слова Сергея Смирнова «Р-Спорт».

Напомним, Кушиташвили и другой боксёр, Овик Оганнисян, были задержаны ночью 2 февраля на Фрунзенской набережной сотрудниками Росгвардии по подозрению в хранении наркотиков. При задержании Кушиташвили ударил одного из сотрудников. В Росгвардии сообщили, что пострадавшему сотруднику оказана медицинская помощь, угрозы для его жизни нет. Оганнисян проходит по делу в качестве свидетеля.

Ранее стало известно, что суд арестовал Кушиташвили на два месяца. Боксёр был исключён из сборной России.

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