Мейвезер пришёл на Супербоул в куртке за $ 6,5 тыс., в которую вшито четыре сумки
Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший появился на Супербоуле-2020 в несколько экстравагантном наряде. Фотографию с Супербоула Мейвезер разместил на своей странице в «Инстаграме».
Куртка от Louis Vuitton стоит почти $ 6,5 тыс. долларов. Отличительной чертой наряда является то, что в куртку вшито сразу четыре сумки того же бренда — три спереди и одна сзади. Пользователи в комментариях раскритиковали Мейвезера за его наряд, подшучивая над ним.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Флойда Мейвезера-младшего.
Напомним, Флойд Мейвезер и президент UFC Дэна Уайт готовят совместный проект по возвращению боксёра в большой спорт. Детали их соглашения не известны. Ожидается, что Флойд выступит осенью 2020 года.
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