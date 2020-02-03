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Мейвезер пришёл на Супербоул в куртке за $ 6,5 тыс., в которую вшито четыре сумки

Мейвезер пришёл на Супербоул в куртке за $ 6,5 тыс., в которую вшито четыре сумки
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший появился на Супербоуле-2020 в несколько экстравагантном наряде. Фотографию с Супербоула Мейвезер разместил на своей странице в «Инстаграме».

Куртка от Louis Vuitton стоит почти $ 6,5 тыс. долларов. Отличительной чертой наряда является то, что в куртку вшито сразу четыре сумки того же бренда — три спереди и одна сзади. Пользователи в комментариях раскритиковали Мейвезера за его наряд, подшучивая над ним.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Флойда Мейвезера-младшего.

Напомним, Флойд Мейвезер и президент UFC Дэна Уайт готовят совместный проект по возвращению боксёра в большой спорт. Детали их соглашения не известны. Ожидается, что Флойд выступит осенью 2020 года.

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