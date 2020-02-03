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Марат Балаев проведёт бой с Лимбергером 27 марта на турнире АСА 106

Марат Балаев проведёт бой с Лимбергером 27 марта на турнире АСА 106
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Бывший чемпион ACA в полулёгком весе Марат Балаев вернётся в клетку 27 марта 2020 года, сообщает пресс-служба промоушена. Соперником Балаева станет 25-летний бразильский боец Леонардо Лимбергер, заключивший контракт с ACA. Бой пройдёт на турнире АСА 106 в Санкт-Петербурге.

44-летний Марат Балаев провёл в своей карьере 13 поединков, одержав в них 11 побед и дважды потерпев поражение. В последний раз Балаев выходил в клетку 14 декабря 2019 года, победив на турнире АСА 103 раздельным решением судей Диего Брандао.

Леонардо Лимбергер провёл в профессиональной карьере 14 поединков, одержав в них 13 побед и один раз потерпев поражение. Лимбергер идёт на серии из 10 побед. В последнем поединке Лимбергер решением судей победил Бориса Фёдорова в рамках турнира League S-70.

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