Гассиев дебютирует в супертяжёлом весе 29 февраля, его соперником станет Джерри Форрест

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе Мурат Гассиев проведёт следующий поединок 29 февраля 2020 года, сообщает ESPN. Россиянин выступит в андеркарде боя между экс-чемпионами мира Джесси Варгасом и Майки Гарсией. Эта встреча пройдёт на турнире во Фриско (штат Техас, США). Для Гассиева этот бой станет дебютным в супертяжёлом весе.



Соперником Гассиева станет американский боксёр Джерри Форрест (26–3, 20 КО).



Мурат не появлялся на ринге с июля 2018 года, когда на большом вечере бокса в Москве проиграл единогласным решением судей финальный бой Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) Александру Усику. После того Гассиев принял решение перейти в супертяжёлый вес. Во многом дебюту Гассиева мешали травмы. В 2019 году он должен был встретиться с Джои Давейко, но схватка сорвалась из-за повреждения у Гассиева.