А. Нурмагомедов: думаю, Хабибу пора заканчивать через 1,5 – 2 года

Абдулманап Нурмагомедов, тренер и отец чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, выразил мнение, что Хабибу следует провести ещё 2-3 боя и завершать профессиональную спортивную карьеру.

«Я думаю, Хабибу пора заканчивать через полтора-два года. Я-то рассматриваю максимум три боя. Два — это более нормально, или три.



Мы, тухум (род — прим.) Нурмагомедовых, держимся 32-33 года, потом начинаем сдавать позиции, это естественно, ничего страшного в этом нет, это называется второе возмужание мужчины. После этого вас покидают выносливость, эластичность мышц; конечно, зрение вас покидает. И к концу, столь много лет проведя на ринге, надоедает это всё. Вот эта апатия пока не наступила, нужно вовремя уходить, пока тебя не отправили», — приводит слова Абдулманапа Нурмагомедова ТАСС.



Напомним, что ранее Абдулманап Нурмагомедов рассказал о готовности провести боксёрский поединок с легендарным Флойдом Мейвейзером.