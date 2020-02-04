А. Нурмагомедов: думаю, Хабибу пора заканчивать через 1,5 – 2 года

Абдулманап Нурмагомедов, тренер и отец чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, выразил мнение, что Хабибу следует провести ещё 2-3 боя и завершать профессиональную спортивную карьеру.
«Я думаю, Хабибу пора заканчивать через полтора-два года. Я-то рассматриваю максимум три боя. Два — это более нормально, или три.
Мы, тухум (род — прим.) Нурмагомедовых, держимся 32-33 года, потом начинаем сдавать позиции, это естественно, ничего страшного в этом нет, это называется второе возмужание мужчины. После этого вас покидают выносливость, эластичность мышц; конечно, зрение вас покидает. И к концу, столь много лет проведя на ринге, надоедает это всё. Вот эта апатия пока не наступила, нужно вовремя уходить, пока тебя не отправили», — приводит слова Абдулманапа Нурмагомедова ТАСС.
Напомним, что ранее Абдулманап Нурмагомедов рассказал о готовности провести боксёрский поединок с легендарным Флойдом Мейвейзером.
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