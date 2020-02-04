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Видео: проморолик турнира UFC 247: Джонс — Рейес

Видео: проморолик турнира UFC 247: Джонс — Рейес
Бокс/ММА / UFC 0

В UFC опубликовали проморолик, посвящённый поединку действующего чемпиона организации в полутяжёлом весе американца Джона Джонса и его соотечественника Доминика Рейеса. Напомним, бой Джонс — Рейес состоится на турнире UFC 247 в Хьюстоне 18 февраля. Соглавным поединком вечера станет схватка Валентины Шевченко, действующей чемпионки UFC в женском наилегчайшем весе, и Кэтлин Чукагян.

Если у вас не отображается проморолик, его можно посмотреть на «Чемпионате».

32-летний Джонс провёл 27 поединков в смешанных единоборствах, одержав в них 25 побед и потерпев одно поражение, а ещё один бой признали несостоявшимся. На счету 30-летнего Рейеса 12 побед в 12 боях в MMA.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Джон Джонс — Доминик Рейес.

Рейес: победа над Джонсом стала бы вишенкой на торте
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