Видео: проморолик турнира UFC 247: Джонс — Рейес
В UFC опубликовали проморолик, посвящённый поединку действующего чемпиона организации в полутяжёлом весе американца Джона Джонса и его соотечественника Доминика Рейеса. Напомним, бой Джонс — Рейес состоится на турнире UFC 247 в Хьюстоне 18 февраля. Соглавным поединком вечера станет схватка Валентины Шевченко, действующей чемпионки UFC в женском наилегчайшем весе, и Кэтлин Чукагян.
Если у вас не отображается проморолик, его можно посмотреть на «Чемпионате».
32-летний Джонс провёл 27 поединков в смешанных единоборствах, одержав в них 25 побед и потерпев одно поражение, а ещё один бой признали несостоявшимся. На счету 30-летнего Рейеса 12 побед в 12 боях в MMA.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Джон Джонс — Доминик Рейес.
Рейес: победа над Джонсом стала бы вишенкой на торте
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