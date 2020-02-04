Экс-чемпион мира по боксу Дрозд посмеялся над украинцем Редкачом, который укусил соперника

Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе по версии WBC россиянин Григорий Дрозд прокомментировал инцидент, случившийся в поединке с участием Дэнни Гарсии и Ивана Редкача. Украинский боксёр укусил соперника, за что его лишили гонорара и дисквалифицировали на год.

«Для меня это смешная история. С помощью этого уж точно не получится победить. Даже Майку Тайсону такое не удавалось. Ещё один курьёз в истории профессионального бокса. Не более того.

Это потеря контроля над своими эмоциями. Подобное происходит в моменты безысходности, осознания безнадёжности своего положения. В такие моменты спортсмен как будто не понимает, что же ещё может сделать.

Я сам никого не кусал, но и со мной подобное не случалось», — цитирует Дрозда «RT на русском».

Украинца Редкача, который укусил соперника в ходе боя, лишили гонорара