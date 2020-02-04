Штырков подерётся с Пастернаком 22 февраля
Российский боец смешанного стиля Иван Штырков проведёт поединок 22 февраля в Екатеринбурге с поляком Михалом Пастернаком. Об этом сообщили в пресс-службе лиги Russian Cagefighting Championship (RCC).
«Соперником Штыркова станет польский полутяжеловес Пастернак», — приводит слова представителя RCC ТАСС.
В активе Штыркова, который также выступает в японской организации Rizin, 16 побед, одно поражение и одна ничья в смешанных единоборствах. На счету Пастернака 14 побед и четыре поражения в MMA.
Напомним, первое поражение в карьере Штырков потерпел в декабре 2019 года, уступив швейцарцу Ясубею Эномото. Поединок состоялся в Екатеринбурге. Швейцарский спортсмен победил россиянина, успешно применив удушающий приём во втором раунде.
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