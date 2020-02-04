«Хорошо разыгранный цирк». Нурмагомедов — о бое Макгрегора и Серроне

Действующий чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов дал характеристику поединку Конора Макгрегора и Дональда Серроне 18 января, в котором ирландец нокаутировал американца за 40 секунд. Нурмагомедов не стал называть бой договорным, но дал понять, что со спортивной точки зрения он мало что значит.

«Я думаю, что именно этот бой договорным не был. Я так думаю, могу ошибаться. Почему? Такая большая организация, с такой большой историей — они не будут так рисковать. Это был бы большой удар по репутации.

А вот с соперником они угадали, потому что этот соперник никогда ничего серьёзного не выигрывал. Он может выигрывать-выигрывать, а как доходит до большого боя — он всё сливает. Ментально, в психологическом плане он очень слабый человек.

Так бывает. Не хочется приводить пример. Просто это, скажем так, хорошо разыгранный цирк», — сказал Хабиб на пресс-конференции.

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