Боксёрша поцеловала подругу на Мальдивах. Там за это могут дать 8 лет тюрьмы. Фото

Девушка-боксёр из Ньюкасла Эйприл Хантер выложила в соцсети фото поцелуя с возлюбленной. Фотография была сделана на Мальдивах, где однополые отношения запрещены законами шариата, — ислам является государственной религией.
Изначально спортсменка выложила снимок ещё из южноазиатского государства, но из-за опасений родных и друзей удалила пост и перезалила его, вернувшись в Англию, сообщает The Sun.
«До сих пор нелегально быть человеком нетрадиционной сексуальной ориентации на Мальдивах и в других мусульманских странах. В наше время это сумасшествие. Вот что мы думаем по этому поводу», — гласила подпись к фото.
Впоследствии девушка удалила и повторный пост, однако фотография доступна в «Твиттере».
Если у вас не видно снимка, его можно посмотреть в «твиттере» Drafts 2.0.
За проявление однополой любви на Мальдивах предусмотрено наказание в виде лишения свободы до восьми лет с возможностью избиения провинившегося.
24-летняя спортсменка провела два боя на профессиональном ринге и оба выиграла.
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