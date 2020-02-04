Боксёрша поцеловала подругу на Мальдивах. Там за это могут дать 8 лет тюрьмы. Фото

Девушка-боксёр из Ньюкасла Эйприл Хантер выложила в соцсети фото поцелуя с возлюбленной. Фотография была сделана на Мальдивах, где однополые отношения запрещены законами шариата, — ислам является государственной религией.

Изначально спортсменка выложила снимок ещё из южноазиатского государства, но из-за опасений родных и друзей удалила пост и перезалила его, вернувшись в Англию, сообщает The Sun.

«До сих пор нелегально быть человеком нетрадиционной сексуальной ориентации на Мальдивах и в других мусульманских странах. В наше время это сумасшествие. Вот что мы думаем по этому поводу», — гласила подпись к фото.

Впоследствии девушка удалила и повторный пост, однако фотография доступна в «Твиттере».

Если у вас не видно снимка, его можно посмотреть в «твиттере» Drafts 2.0.

За проявление однополой любви на Мальдивах предусмотрено наказание в виде лишения свободы до восьми лет с возможностью избиения провинившегося.

24-летняя спортсменка провела два боя на профессиональном ринге и оба выиграла.