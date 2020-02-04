Федерация бокса России оплатит адвокатов для Кушиташвили

Федерация бокса России оплатит услуги адвокатов для боксёра Георгия Кушиташвили, арестованного по подозрению в избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков. Об этом сообщил генеральный секретарь организации Умар Кремлёв.

Вчера, 3 февраля, 235-й гарнизонный военный суд отправил двукратного чемпиона России Кушиташвили под арест до 1 апреля. Адвокат боксёра заявил, что обжалует решение об аресте подзащитного.

«Всё это будет длиться не один день. Мы будем помогать Кушиташвили, в том числе и с адвокатами», — сказал Кремлёв.

Кушиташвили и другой боксёр Овик Оганнисян были задержаны на Фрунзенской набережной сотрудниками Росгвардии по подозрению в хранении наркотиков. При задержании Кушиташвили ударил одного из сотрудников. В Росгвардии сообщили, что пострадавшему сотруднику оказана медицинская помощь, угрозы для его жизни нет. Оганнисян проходит по делу в качестве свидетеля.