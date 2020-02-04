Боец UFC Ковингтон вызвал 50 Cent на боксёрский поединок и пообещал драться одной рукой

Боец UFC Колби Ковингтон вызвал на боксёрский поединок рэпера 50 Cent. Ковингтон сообщил, что он готов драться одной рукой и поставить на кон $ 1 млн.
«Если обсудить людей, которым фиксировали челюсть проволокой, то стоит поговорить о 50 Cent. Парень заявляет, что в него девять раз стреляли. Если бы я в него выстрелил хоть раз — он бы уже не встал!
После боя с Камару Усманом он начал нести чушь обо мне. Я хочу предложить кое-что. Мне хочется устроить боксёрский матч знаменитостей. Я завяжу одну руку у себя за спиной и подерусь с 50 Cent Одной рукой. Готов поставить на кон $ 1 млн и подраться с ним. Все выигранные деньги пожертвую военным», — приводит слова Колби Ковингтона MMAJunkie.
Напомним, после боя с Ковингтона с Камару Усманом Кёртис Джексон, известный под псевдонимом 50 Cent, жёстко раскритиковал Колби, назвав его «расистским придурком».
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