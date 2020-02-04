Хасиев — о пресс-конференции Емельяненко и Исмаилова: надеюсь до драк дело не дойдёт

Основатель лиги АСА Майрбек Хасиев заявил, что российский боец Александр Емельяненко пообещал прийти на первое официальное мероприятие перед поединком с Магомедом Исмаиловым. Первая пресс-конференция намечена на 7 февраля 2020 года.
«История ММА и бокса помнит примеры, когда пресс-конференции оказывались интереснее, чем сами поединки. Судя по накалу страстей, которые сейчас кипят вокруг боя Емельяненко — Исмаилов, такие мероприятия лучше не пропускать! Надеюсь, до драк дело не дойдёт — в лиге особая культура, но это самые скандальные парни! Сомневающимся в явке Александра Емельяненко он обещал, что живым или мертвым, но будет 7 февраля на пресс-конференции в Москве», — написал Майрбек Хасиев в своём «инстаграме».
Емельяненко и Исмаилов проведут поединок на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat на «ВТБ Арене» в Москве 3 апреля.
На счету 38-летнего Емельяненко 36 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед (в том числе 20 нокаутом) и потерпел семь поражений, а ещё один поединок завершился вничью. У 33-летнего Исмаилова 15 побед, 2 поражения и 1 ничья в 18 боях в MMA.
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