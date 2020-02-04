Боксёр Кушиташвили заявил, что росгвардеец сам сломал нос, а он пытался его вправить

Двукратный чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили, обвиняемый в нападении на сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков, заявил, что росгвардеец сам ударился и сломал нос, а спортсмен предлагал ему вправить его.
«Мне много раз ломали нос, так что вправлять умею», — цитирует Кушиташвили «RT на русском».
Вчера, 3 февраля, 235-й гарнизонный военный суд отправил двукратного чемпиона России Кушиташвили под арест до 1 апреля. Адвокат боксёра заявил, что обжалует решение об аресте подзащитного.
Кушиташвили и другой боксёр Овик Оганнисян были задержаны на Фрунзенской набережной сотрудниками Росгвардии по подозрению в хранении наркотиков. Сообщалось, что при задержании Кушиташвили ударил одного из сотрудников. В Росгвардии сообщили, что пострадавшему сотруднику оказана медицинская помощь, угрозы для его жизни нет. Оганнисян проходит по делу в качестве свидетеля.
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