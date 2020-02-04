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Джонс сообщил о готовности подняться в тяжёлый дивизион UFC после боя с Рейесом

Джонс сообщил о готовности подняться в тяжёлый дивизион UFC после боя с Рейесом
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс готов после боя с Домиником Рейесом подняться в тяжёлый дивизион ради титульного поединка со Стипе Миочиче

«Шансы на то, что после боя с Рейесом я поднимусь в тяжёлый вес, велики. Мне хочется провести бой со Стипе Миочичем. Полагаю, что смогу побить его. Разогревочный бой в тяжёлом весе? Не думаю, что мне он необходим. Я уже разогрет. Прекрасно себя чувствую, силён и заряжен. Стипе весит около 105 килограммов? При таком весе я буду ещё достаточно худым. Этого будет достаточно.

Уверен, что могу одолеть его, после того как он проявил себя в боях с Кормье. Разница в скорости и интеллекте, вариативность, вера и уверенность. Думаю, я справлюсь с ним. Затем я вновь буду спускаться в полутяжелый дивизион. Мне полезно снижать вес», — заявил Джонс в интервью ESPN MMA.

Напомним, бой Джонс — Рейес состоится на турнире UFC 247 в Хьюстоне 18 февраля. Соглавным поединком вечера станет схватка Валентины Шевченко, действующей чемпионки UFC в женском наилегчайшем весе, и Кэтлин Чукагян.

32-летний Джонс провёл 27 поединков в смешанных единоборствах, одержав в них 25 побед и потерпев одно поражение, а ещё один бой признали несостоявшимся. На счету 30-летнего Рейеса 12 побед в 12 боях в MMA.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Джон Джонс — Доминик Рейес.

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