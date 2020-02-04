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Кушиташвили: читаю в СИЗО «Двенадцать стульев»

Кушиташвили: читаю в СИЗО «Двенадцать стульев»
Бокс/ММА / Любительский бокс 0

Чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили, которого подозревают в нападении на сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков, рассказал о своём пребывании в СИЗО. В настоящий момент спортсмен помещён в так называемую карантинную камеру, где нет телевизора и холодильника.

«Телевизор я уже лет восемь не смотрю, так что если его не будет, то и ладно. Я читаю «Двенадцать стульев», — приводит слова Кушиташвили RT.

Вчера, 3 февраля, 235-й гарнизонный военный суд отправил двукратного чемпиона России Кушиташвили под арест до 1 апреля. Адвокат боксёра заявил, что обжалует решение об аресте подзащитного.

Кушиташвили и другой боксёр, Овик Оганесян, были задержаны на Фрунзенской набережной Москвы сотрудниками Росгвардии по подозрению в хранении наркотиков. Сообщалось, что при задержании Кушиташвили ударил одного из сотрудников. В Росгвардии сообщили, что пострадавшему сотруднику оказана медицинская помощь, угрозы для его жизни нет. Оганесян проходит по делу в качестве свидетеля.

Боксёр Кушиташвили заявил, что росгвардеец сам сломал нос, а он пытался его вправить
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