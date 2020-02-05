Джон Джонс сдал рекордные 42 допинг-теста в 2019 году

Американский боец смешанных единоборств Джон Джонс, действующий чемпион UFC в полутяжёлом весе, сдал 42 допинг-теста в 2019 году, сообщил Джефф Новицки, отвечающий в промоушене за здоровье бойцов. Все они дали отрицательный результат.
«В 2019 году Джонс сдал 42 допинг-теста трём различным организациям. Я в мире антидопинга уже 20 лет, и это самое большое количество тестов за год от одного спортсмена, которое я когда-либо видел», — написал Новицки в своём «твиттере».
Следующим соперником Джонса станет его соотечественник Доминик Рейес. Бой состоится на турнире UFC 247 в Хьюстоне 8 февраля. Соглавным поединком вечера станет схватка Валентины Шевченко, действующей чемпионки UFC в женском наилегчайшем весе, и Кэтлин Чукагян.
32-летний Джонс провёл 27 поединков в смешанных единоборствах, одержав в них 25 побед и потерпев одно поражение, а ещё один бой признали несостоявшимся. На счету 30-летнего Рейеса 12 побед в 12 боях в MMA.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Джон Джонс — Доминик Рейес.
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