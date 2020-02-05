«Даже мама спрашивала, кто выиграл». Кудряшов — о бое Емельяненко и Кокляева

Бывший претендент на титул чемпиона мира по боксу в первом тяжёлом весе россиянин Дмитрий Кудряшов поделился мнением о поединке с участием бойца смешанного стиля Александра Емельяненко и представителя силовых видов спорта Михаила Кокляева. Напомним, Емельяненко нокаутировал Кокляева в первом раунде боксёрского боя, который состоялся 29 ноября 2019 года.

«Знаю, что многие выступили с критикой. Говорили, что якобы такие поединки порочат этот вид спорта. Но я считаю, что это, наоборот, помогает его развитию. Чем больше людей выходят в ринг и пробуют себя, тем лучше.

Плюс это создало большой зрительский интерес. У меня даже мама на следующий день спрашивала, кто выиграл. А ведь она абсолютно далёкий от единоборств человек!» — приводит слова Кудряшова «RT на русском».

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