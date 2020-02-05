Фьюри признался, что перед боем с Уайлдером будет окунать руки в бензин
Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе британец Тайсон Фьюри рассказал, как проходит подготовка к матчу-реваншу с американцем Деонтеем Уайлдером, действующим чемпионом мира по версии WBC.
Напомним, в декабре 2018 года первый бой Уайлдер — Фьюри завершился вничью. Реванш состоится в Лас-Вегасе 22 февраля.
«Я разговаривал с легендарным бойцом на голых кулаках. Его зовут Большой Джо Джойс. Он сказал мне окунать руки в бензин — так они укрепляются.
Так что в последние три-четыре недели тренировочного лагеря перед боем с Уайлдером я буду окунать руки в бензин на пять минут в день, чтобы действительно укрепить их. В его случае это работало, поэтому я тоже собираюсь попробовать», — приводит слова Фьюри The Sun.
«Рен ТВ» покажет матч-реванш Уайлдер — Фьюри
«Рен ТВ» покажет матч-реванш Уайлдер — Фьюри
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