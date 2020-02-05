«$ 100 млн? Найдут». Экс-чемпион UFC Биспинг — о возможном реванше Хабиб — Макгрегор

Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг прокомментировал информацию, будто бы в Саудовской Аравии готовы найти $ 100 млн, чтобы организовать матч-реванш Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора. О готовности найти такую сумму стало известно со слов Али Абдель-Азиза, менеджера Нурмагомедова.

«Страну пытаются превратить в место для проведения спортивных событий, будь то бокс, Формула-1, что бы там ни было. Это попытка сделать ребрендинг страны.

У них есть деньги, есть нефть, поэтому для них $ 100 млн — не проблема. На месте UFC я бы попытался устроить реванш Конора и Хабиба. Единственный вопрос — как это повлияет на сотрудничество UFC с Абу-Даби», — приводит слова Биспинга BJPenn.

Следующим соперником Нурмагомедова станет американец Тони Фергюсон. Бойцы сразятся на турнире UFC 249 в Нью-Йорке 18 апреля.

«$ 100 млн? Чтобы я этого придурка ещё раз побил?» Хабиб — о реванше с Макгрегором