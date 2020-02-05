Д. Дува: Бетербиев — классный боксёр, но не непобедимый

Известный промоутер Дино Дува поделился мыслями о предстоящем бое непобеждённого россиянина Артура Бетербиева и представителя Китая Мэна Фаньлуня.



«Бетербиев очень классный боксёр и отличный панчер. Впрочем, я не думаю, что он непобедимый. К примеру, в его технике есть некоторые пробелы.



Фаньлунь же, наоборот, имеет тот уровень техники, который позволяет ему драться с абсолютно любым соперником.



Да, наверняка многие будут считать фаворитом именно Артура, но Мэна я бы тоже не списывал со счетов — он знает, как драться с сильными соперниками, имеет неудобный стиль для многих», — цитирует Дуву BoxingScene.



Напомним, бой Бетербиева и Фаньлуня пройдёт 28 марта в Квебеке (Канада).

Бетербиев владеет титулами IBF и WBC. В предстоящем поединке россиянин будет защищать только пояс IBF.



Последним соперником Бетербиева был украинец Александр Гвоздик, который потерпел поражение нокаутом в поединке в октябре 2018 года. В активе 35-летнего россиянина 15 побед (все нокаутом) и ни одного поражения. 31-летний Мэн Фаньлун также не знает поражений, на его счету 16 побед (в том числе 10 нокаутом).