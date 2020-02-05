Ковингтон: мошенник Макгрегор побеждает только карликов. Он не станет драться со мной

Боец UFC Колби Ковингтон подверг критике ирландца Конора Макгрегора. По его словам, уроженец Дублина откажется от боя с ним, так как может осилить лишь негабаритных соперников.
«Конечно, бой с Конором мне интересен. Я хочу доказать, что являюсь лучшим бойцом мира.
Другое дело, что Макгрегор — мошенник, который может победить лишь карликов и малышей-средневесов. Он не избил ни одного настоящего средневеса и, конечно же, не станет выходить на бой со мной. Это же его стиль — отказываться от контракта на бой против парней, избить которых у него нет шансов.
Я же готов драться с кем угодно — именно так поступают настоящие чемпионы», — цитирует Ковингтона The Score.
Напомним, в середине декабря 2019 года Колби проиграл Камару Усману и потерял титул чемпиона UFC в полусреднем весе.
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