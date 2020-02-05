Бивол: хочу титулы Бетербиева. Ему тоже по барабану, с кем драться. Главное, договориться

Российский боксёр Дмитрий Бивол, действующий чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBA, выразил желание выйти на ринг и встретиться с другим россиянином, непобеждённым Артуром Бетербиевым.



«С кем реальнее всего было бы провести объединительный бой? С Артуром Бетербиевым. Он один из тех бойцов, которому всё равно, с кем биться. Ему по барабану. И я хотел бы боя за его титулы. Самое главное, чтобы наши стороны договорились.



Поединок двух ребят из России, честно говоря, будет не очень интересен американской публике, даже несмотря на то что это будет мейн ивент. Ну, только если у нас не будут какие-нибудь блогеры биться. Тяжело сказать, как будет раскручиваться бой, сколько промоутеры уделят на это времени и средств.



Может быть, даже лучше будет провести бой в России. Но я не очень люблю вникать в эти вопросы: кто, с кем, где. Каждый должен заниматься своим делом. Говорю команде: я готов биться в своём дивизионе с любым. Но всё постоянно меняется», — цитирует Бивола Sports.ru.

В команде Бетербиева нацелились на бой с Биволом