Бивол рассказал, почему его освистали в США

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе российский боксёр Дмитрий Бивол пояснил, почему болельщики, собравшиеся на Winrust Arena в Чикаго (США) встретили свистом его выход в ринг и победу над Ленином Кастильо.



«Публика была изначально недовольна, когда я выходил на бой, когда взял флаг. Это не понравилось некоторым болельщикам Александра Усика. Но многие украинские ребята все равно подходили фотографироваться, желали удачи. Всегда есть разные мнения.



Мне кажется, российские болельщики лучше относятся к украинским, чем украинские к нашим. Может быть, это из-за того, что СМИ по-разному работают. Но это политическая тема – не хочу в не` лезть. Есть люди, которые просто приходят смотреть бокс и им не важно, на каком языке говорит спортсмен и с каким он флагом», — цитирует Бивола Sports.ru.