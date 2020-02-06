В команде Фергюсона прокомментировали слухи о его травме

Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон не получал серьёзных травм во время подготовки к бою с чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. Об этом сообщили в команде Фергюсона.
«Никаких значительных повреждений нет и не было. Тони тренируется в полную силу», — приводит слова одного из членов команды Фергюсона ТАСС.
Нурмагомедов 18 апреля сойдётся с Фергюсоном в бою за чемпионский пояс в лёгком весе, поединок пройдет на турнире UFC 249 в Бруклине. Изначально бойцы должны были встретиться в декабре 2015 года, однако россиянин снялся из-за травмы. Бой перенесли на апрель 2016 года, но тогда американец не смог выйти в октагон из-за проблем с лёгкими. В 2017 году Нурмагомедов был госпитализирован из-за проблем во время сгонки веса, а в 2018 году Фергюсон травмировал колено и снялся с поединка.
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