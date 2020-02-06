«Да он же обиженный». Гаджиев ответил журналисту Кашину, который оскорбил Нурмагомедова
Глава компании Fight Nights Global Камил Гаджиев прокомментировал слова политического журналиста Олега Кашина, который заявил, что действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов дискредитирует Россию на мировой арене, и добавил, что «Хабибу место в селе», а также призвал запретить в стране смешанные единоборства.
«Кашин даже не подготовился. Если бы он про ММА почитал, то не называл бы их боями без правил.
А в принципе, он же обиженный. Сколько раз у него были проблемы из-за не совсем адекватного взгляда на вещи. Да и что он имеет в виду под своей страной? Он же в Англию, насколько я знаю, эмигрировал лет пять назад. Так что всерьёз к высказываниям Олега Кашина я бы точно не относился», — цитирует Гаджиева «Спорт-экспресс».
«Хабибу место в селе. Он дискредитирует Россию». Журналист Кашин — о Нурмагомедове
Отец Хабиба отреагировал на оскорбление сына со стороны журналиста Кашина
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