«Да он же обиженный». Гаджиев ответил журналисту Кашину, который оскорбил Нурмагомедова

Глава компании Fight Nights Global Камил Гаджиев прокомментировал слова политического журналиста Олега Кашина, который заявил, что действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов дискредитирует Россию на мировой арене, и добавил, что «Хабибу место в селе», а также призвал запретить в стране смешанные единоборства.

«Кашин даже не подготовился. Если бы он про ММА почитал, то не называл бы их боями без правил.

А в принципе, он же обиженный. Сколько раз у него были проблемы из-за не совсем адекватного взгляда на вещи. Да и что он имеет в виду под своей страной? Он же в Англию, насколько я знаю, эмигрировал лет пять назад. Так что всерьёз к высказываниям Олега Кашина я бы точно не относился», — цитирует Гаджиева «Спорт-экспресс».

«Хабибу место в селе. Он дискредитирует Россию». Журналист Кашин — о Нурмагомедове