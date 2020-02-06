Бивол заявил, что способен победить Альвареса

Действующий чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBA (Super) россиянин Дмитрий Бивол выразил мнение, что способен взять верх над мексиканцем Саулем Альваресом.
«Если бы согласился сразиться с ним, то верил бы в успех. Считаю, что у меня есть определённые боксёрские качества, которые могли бы помочь составить ему достойную конкуренцию», — приводит слова Бивола «RT на русском».
Напомним, Альварес в последнем поединке, который состоялся в ноябре 2019 года, победил россиянина Сергея Ковалёва и завоевал чемпионский пояс WBO в полутяжёлом весе, от которого впоследствии отказался.
На счету 29-летнего Бивола 17 поединков в профессиональном боксе, в которых он одержал 17 побед, в том числе 11 нокаутом. У его ровесника Альвареса 53 победы, 1 поражение и 2 ничьи.
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