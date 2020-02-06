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Магомедшарипов подтвердил, что выступит на одном турнире с Нурмагомедовым

Магомедшарипов подтвердил, что выступит на одном турнире с Нурмагомедовым
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец MMA Забит Магомедшарипов, выступающий в полулёгкой весовой категории, подтвердил, что выступит на турнире UFC 249 18 апреля, главным событием которого станет бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. При этом боец не сказал, кто будет его соперником.

«Я выступлю 18 апреля в Бруклине UFC 249. Насчёт соперника ещё нет точной информации. Вроде соперник есть, но контракт ещё не отправили. Как контракт появится, можно будет афишировать.

Могу сказать, что соперником будет кое-кто из топ-5. Могу сказать, что это вряд ли будет Корейский Зомби. Но будет интересно.

Незаконченное дело с Яиром Родригесом? Мне говорили, что, возможно, он станет следующим соперником. Но он вроде бы травму получил. Постоянно старается отходить от этого боя. Месяц назад мне говорили, что с Яиром подерусь, но недавно позвонили, сказали, что у него травма», — цитирует Магомедшарипова Sport24.

Нурмагомедов показал фото, сделанное за несколько минут до боя
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