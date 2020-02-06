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«Тони никогда не был опасен для Хабиба». Отец Нурмагомедова — о Фергюсоне

«Тони никогда не был опасен для Хабиба». Отец Нурмагомедова — о Фергюсоне
Бокс/ММА / UFC 0

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, поделился ожиданиями в преддверии поединка сына с американцем Тони Фергюсоном. Напомним, 31-летний Нурмагомедов и 35-летний Фергюсон выйдут в октагон на турнире UFC 249 в Бруклине 18 апреля.

«Для Хабиба Тони не был опасен никогда. Он просто хороший боец. А так — у Хабиба были и более опасные ребята в первом раунде.

Я об этом говорил раньше и говорю сейчас: Фергюсон — боец, от которого можно ждать опасности в течение 25 минут. Опытный, выносливый, идёт на серии из 12 побед. Но мы классом выше», — приводит слова Нурмагомедова-старшего Sport24.

Ранее в команде Фергюсона отреагировали на слухи о травме бойца.

В команде Фергюсона прокомментировали слухи о его травме
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