Первый номер рейтинга UFC Джонс усомнился в значимости достижений Нурмагомедова

Действующий чемпион UFC в полутяжёлом весе американец Джон Джонс, который занимает первое место в сводном рейтинге промоушена вне зависимости от весовой категории, заявил, что в ходе карьеры сражался с более сильными соперниками, чем россиянин Хабиб Нурмагомедов, обладатель пояса в лёгком весе.
На счету Джонса 25 побед и одно поражение в 27 боях в MMA — один бой признали несостоявшимся, — а у Нурмагомедова, который занимает второе место в сводном рейтинге, 28 побед в 28 поединках.
«Считаю, Хабиб – потрясающий боец. Он проделал большую работу, представляя UFC. Он отличный посол нашего вида спорта.
Но если вы спросите мнение экспертов ММА обо мне и Хабибе, то, думаю, большинство из них скажет, что у нас совершенно разные рекорды. Я побеждал многих чемпионов мира. Хабиб многие победы добывал в боях с парнями, которые были относительно неизвестны. Я же дрался с легендами с того времени, когда ещё был молодым парнем», — цитирует Джонса MMA Junkie.
Следующим соперником Джонса станет Доминик Рейес. Бойцы выступят на турнире UFC 247 в Хьюстоне 8 февраля. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Джонс — Рейес.
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