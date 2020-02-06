«Бить тебя буду. С обеих рук». Емельяненко — Исмаилову. Видео

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил на критику со стороны Магомеда Исмаилова, который в ироничной форме посоветовал ему более ответственно готовиться к предстоящему поединку. Бойцы сразятся на турнире ACA 107 в Москве 3 апреля.
Напомним, в январе Емельяненко арестовали на семь суток за пьяный дебош.
«Я тут слышал, Мага Исмаилов на просторах интернета прям наговорил много всего лишнего. Мага! Слушай, будь мужчиной, это моя жизнь. Я романтик: выпил, подрался, в тюрьму.
Ты давай не расслабляйся. У меня вся жизнь на этом строится. Не думай, мол, заехал — и ты теперь чемпион. Да нет. Именно так и живу. Это вам, правильным, неведом этот образ жизни.
Тренируйся, готовься, бить тебя буду. С обеих рук. Удачи», — сказал Емельяненко.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «инстаграме» бойца.
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