Экс-боец UFC Эдилов проведёт второй боксёрский бой

21 февраля во дворце спорта «Динамо» в Москве пройдёт турнир по профессиональному боксу «Время легенд: Москва». В главном поединке вечера 34-летний боксёр клуба «Ахмат», чемпион России в первом среднем весе и победитель Кубка президента РФ—2019 Ислам Едисултанов (9-0, 6 КО) сразится за региональный пояс WBO в первом среднем весе против 27-летнего боксёра из России Евгения Терентьева (15-2, 7 КО).



Второй поединок на профессиональном ринге бывший боец UFC Абдул-Керим Эдилов (1-0, 1 КО). Соперником 28-летнего россиянина, представляющего клуб «Ахмат», станет боксёр из Ганы Ибрагим Лаборан (15-5, 13 КО).



Апти Давтаев (19-0-1, 18 КО), представляющий клуб «Ахмат», проведёт защиту пояса WBC Asian Boxing Council Continental в тяжёлом весе в поединке против боксёра из ЮАР Фло Симбы (15-5, 13 КО).



29-летний представитель клуба «Ахмат» Адлан Абдурашидов (3-0, 2 КО) будет защищать титул WBC Asian Boxing Council Silver в первом полусреднем весе, завоёванный в третьем поединке на профессиональном ринге в результате победы над экс-чемпионом мира в лёгком весе Паулусом Мозесом из ЮАР. Соперником Абдурашидова станет 33-летний боксёр из Таиланда Край Сеттхафон (29-6, 19 КО).



Ещё один представитель клуба «Ахмат» 24-летний обладатель пояса WBO European во втором среднем весе Асламбек Идигов (17-0, 7 КО) будет защищать своё звание в бою против канадца Райана Форда (17-5, 12 КО).



21-летний боец клуба «Ахмат» Ризван Элиханов (9-0, 9 КО) проведёт поединок за титул WBO Youth в среднем весе против 24-летнего венгерского боксёра Ференца Берки (12-1, 5 КО).



29-летний обладатель пояса WBС Asian Boxing Council Continental в среднем весе Апти Устарханов (17-3-3, 4 КО) будет защищать свой титул в бою против российского боксёра Андрея Сироткина (16-1, 5 КО).



32-летний боксёр клуба «Ахмат» Мовсур Юсупов (14-1, 6 КО) вернётся на ринг после первого поражения на профессиональном ринге и проведёт восьмираундовый бой в полутяжёлом весе против 34-летнего российского боксёра Махмуда Мусалова (5-0, 2 КО).



Ещё один боец клуба «Ахмат» 21-летний Мехди Абдурашедов (6-1, 3 КО) проведёт первый бой после поражения и потери пояса WBC International в наилегчайшем весе. Его соперником станет 32-летний боксёр из Таиланда Вичет Сенгпрахо (10-6, 5 КО).



30-летний Рамзан Байсаров (9-1, 5 КО), выступающий в первом среднем весе, в десятом поединке на профессиональном ринге встретится с Наронгом Бончаном (28-7, 22 КО) из Таиланда.



25-летний Идрис Шахманов (2-0, 0 КО) проведёт шестираундовый поединок в полутяжёлом весе против 24-летнего боксера из России Вадима Ситнера (1-0, 1 КО).



Также на ринг 21 февраля выйдет 23-летний боксёр среднего веса Шамиль Хатаев (2-0,1 КО), а 27-летний полусредневес Саид-Хусейн Мусалипов (3-0, 2 КО) проведёт поединок против Романа Клемешова (3-5, 2 КО).