Нурмагомедов объяснил, почему не считает себя достойным подражания

Российский боец MMA Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгком весе, объяснил, почему не считает себя и вообще кого-либо примером для подражания.
«Самый большой минус в популярности я нашёл — это когда люди думают или же называют тебя примером для подражания. Я таким не являюсь и никогда не хотел быть таким.
Я мусульманин, и как для верующего человека у нас в религии есть пример для подражания, это посланник Аллаха — Мухаммад (да благословит его Аллах и да приветствует). Я считаю, что ни я, ни один боец и вообще ни одна знаменитость не заслуживают этого права — быть примером для подражания.
Я могу научить людей в сфере единоборств, но в жизненных ценностях мы все нуждаемся в наставлениях и в напоминаниях», — написал боец в своём «инстаграме».
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