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Нурмагомедов объяснил, почему не считает себя достойным подражания

Нурмагомедов объяснил, почему не считает себя достойным подражания
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец MMA Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгком весе, объяснил, почему не считает себя и вообще кого-либо примером для подражания.

«Самый большой минус в популярности я нашёл — это когда люди думают или же называют тебя примером для подражания. Я таким не являюсь и никогда не хотел быть таким.

Я мусульманин, и как для верующего человека у нас в религии есть пример для подражания, это посланник Аллаха — Мухаммад (да благословит его Аллах и да приветствует). Я считаю, что ни я, ни один боец и вообще ни одна знаменитость не заслуживают этого права — быть примером для подражания.

Я могу научить людей в сфере единоборств, но в жизненных ценностях мы все нуждаемся в наставлениях и в напоминаниях», — написал боец в своём «инстаграме».

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