«За мной весь русский народ». Журналист Кашин прокомментировал оскорбление в адрес Хабиба

Российский политический журналист Олег Кашин прокомментировал свои слова в адрес действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Журналист заявил, что Нурмагомедов дискредитирует Россию на мировой арене, и добавил, что «Хабибу место в селе», а также призвал запретить в стране смешанные единоборства.

«За мной, я думаю, весь русский народ, вся наша аудитория. И вы лично.

Вчерашнее моё высказывание про смешанные единоборства и про Хабиба Нурмагомедова вызвало шквал довольно агрессивной реакции. Даже магазин «Мир папах» угрожает мне. Притом что у него самого проблемы с налоговой.

Я далёк от спорта, смешанных единоборств в том числе. Но мне представляется принципиально важным этот момент. Мне кажется, унизительно фильтровать свою речь, опасаясь того, что какие-то недалёкие, как правило, и глупые люди могут причинить тебе физические неприятности. Этот страх унизителен. Тем более для людей в цивилизованном обществе.

Я шлю лучи возмущения и протеста всем, кто считает допустимым угрожать и говорить гадости. И считаю, что слово всегда сильнее любой стали, любого кулака. Эти люди хотят доказать, что я был неправ, называя их дикарями? Доказывайте», — приводятся слова Кашина на сайте радио «Комсомольская правда».